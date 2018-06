Mannheim (dpa) - Mit Bibelarbeiten, Diskussionsrunden und Kulturveranstaltungen ist am Freitag der 98. Katholikentag in Mannheim fortgesetzt worden. Am dritten Tag des Laienforums wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet.

Die CDU-Vorsitzende nimmt an einem Podium zum demografischen Wandel teil, ehe sie zum G8-Gipfel in Camp David in die USA fliegt.

Geistlicher Höhepunkt ist am Abend ein ökumenischer Gottesdienst mit Vertretern mehrerer christlicher Kirchen. Einen Beitrag zum Dialog der Religionen leisten Mannheimer Muslime: Sie haben Besucher des Katholikentags in eine Moschee eingeladen, um dem Freitagsgebet beizuwohnen.

Der Katholikentag dauert bis Sonntag und steht vor dem Hintergrund der Kirchenkrise unter dem Motto «Einen neuen Aufbruch wagen». Der Veranstalter, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), geht von 33 000 Dauerteilnehmern und etwa ebenso vielen Tagesgästen aus.

