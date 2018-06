Oldenburg (dpa) - Aufatmen in Niedersachsen: Der aus einer Klinik bei Wehnen geflohene Gewaltverbrecher ist gefasst. Die Polizei nahm den 22-Jährigen gegen 5 Uhr an der Autobahn 28 fest. Nach Angaben der Polizei in Oldenburg war er zu Fuß in Höhe der Anschlussstelle Oldenburg-Wechloy unterwegs und dort einer Polizeistreife aufgefallen. Er ließ sich widerstandlos festnehmen. Der Mann war gestern entkommen. Die Polizei hatte die ganze Nacht über nach dem psychisch Kranken gefahndet.

