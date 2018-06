Sindelfingen (dpa) - Im zähen Tarifstreit für die bundesweit 3,6 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie naht heute die Stunde der Wahrheit.

Im möglichen Pilotbezirk Baden-Württemberg ringen die Verhandlungsführer von der Gewerkschaft IG Metall in der fünften Gesprächsrunde noch einmal mit den Arbeitgebern um eine Lösung. Sollte sich dabei keine Annäherung abzeichnen, droht Deutschlands Schlüsselbranche der erste groß angelegte Arbeitskampf seit zehn Jahren. Bisher gibt es nur Warnstreiks.

Am Mittwoch hatten die beiden Tarifpartner das Treffen nach einem fast 20-stündigen Sitzungsmarathon vertagt, ohne an den zentralen Knackpunkten echte Fortschritte erzielt zu haben. Die IG Metall will neben 6,5 Prozent mehr Geld auch die unbefristete Übernahme aller fertig ausgelernten Auszubildenden durchboxen und als dritte Forderung mehr Macht bei der Regelung von Leiharbeit erkämpfen. Die Arbeitgeber bieten bisher knapp 3 Prozent Einkommensplus und lehnen die Gewerkschaftsziele für die Azubi-Übernahme und die Leiharbeit ab.

