Frankfurt/Main (dpa) - Trotz leichter Kurserholung am Nachmittag steuert der Euro am Freitag seinen dritten Wochenverlust in Serie an. Am Vormittag war die Gemeinschaftswährung bis auf 1,2642 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit vier Monaten gefallen.

Zuletzt wurde sie wieder etwas fester bei 1,2713 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2721 (Donnerstag: 1,2682) Dollar fest.

Vor dem G8-Treffen in den USA liegt eine Woche voller neuer Eskalationen der europäischen Schuldenkrise. Das pleitebedrohte Griechenland steht vor Neuwahlen und einer ungewissen Zukunft in der Währungsunion. Seit Wochenbeginn haben Bankkunden massenhaft Geld von ihren Konten ins Ausland überwiesen. Am Donnerstagabend stufte die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit auf die niedrigste Stufe vor dem Zahlungsausfall («Default») herab. «Griechenland drückt die Risikofreude an den Devisenmärkten nach wie vor», sagt Boris Schlossberg, Experte beim Online-Broker GFT Forex.

Unterdessen machen dem großen Euro-Sorgenkind Spanien seine Probleme im Bankensektor weiter zu schaffen. Die Finanzreform der Vorwoche fiel an den Märkten durch. Am späten Donnerstagabend strafte die Ratingagentur Moody's die spanischen Banken ab. In einem Rundumschlag wurde die Bonität von 16 Instituten gesenkt. Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble sagte gegenüber dem französischen Rundfunk-Sender Europe 1 am Freitag, dass sich die Turbulenzen an den Finanzmärkten erst in ein bis zwei Jahren legen werden. «Jeder scheint derzeit gegen den Euro zu sein - es ist eine sehr populäre Wette», erklärt GFT-Analyst Schlossberg.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,80420 (0,80080) britische Pfund, 100,95 (101,77) japanische Yen und 1,2012 (1,2011) Schweizer Franken fest. In London wurde der Preis für die Feinunze Gold am Nachmittag mit 1.589,50 (Vortag: 1.554,00) gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 39.570,00 (Mittwoch: 38.230,00) Euro.