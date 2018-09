Kirchlinteln (dpa) - Vier Jugendliche und eine junge Frau haben an einem Lagerfeuer in Niedersachsen schwerste Brandverletzungen erlitten. Schuld an dem Unfall trägt nach ersten Erkenntnissen wohl ein 26 Jahre alter Betreuer des Jugendtreffens. Er wollte die Glut in der vergangenen Nacht mit Brennspiritus wieder anfachen und löste dabei eine Verpuffung aus. Die Stichflamme traf vier Jungen im Alter von 16, 17, 18 und 19 Jahren und eine 26-Jährige, die am Lagerfeuer saßen. Sie fingen sofort Feuer und mussten mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden.

