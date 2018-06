New York (dpa) - Fulminant gestartet, dann abgefallen: Der Börsenstart von Facebook verlief durchwachsen. Das soziale Netzwerk hatte vor dem ersten Handelstag durch den Verkauf von Anteilsscheinen 16 Milliarden Dollar eingenommen, so viel wie kein anderes Internet-Unternehmen vor einem Börsenstart. Die Aktie startete an der Nasdaq dann mit einem Kurs 42 Dollar je Stück. Bei Handelsschluss lag der Kurs mit 38,23 Dollar nur 23 Cent über dem Ausgabewert. Offenbar haben massive Stützungskäufe der Banken Schlimmeres verhindert.

