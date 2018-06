Köln (SID) - Silber unterstützt Schwarz-Rot-Gold: Die Mercedes-Piloten Michael Schumacher und Nico Rosberg werden die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch in deren EM-Trainingslager in Tourettes an der Cote d'Azur besuchen. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf SID-Anfrage. Im Gegenzug wird die Nationalelf beim Großen Preis der Formel 1 von Monte Carlo in Monaco am 27. Mai vorbeischauen. Mercedes ist der Generalsponsor des DFB.