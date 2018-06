München (dpa) - Mit einem Tagesablauf wie vor ganz normalen Champions-League-Heimspielen stimmen sich die Fußballstars des FC Bayern auf das große Finale am Abend gegen den FC Chelsea ein.

«Wir werden nichts anders machen», hatte Kapitän Philipp Lahm für die quälenden Stunden bis zum Anpfiff von Schiedsrichter Pedro Proença aus Portugal um 20.45 Uhr angekündigt. Bis 10.00 Uhr konnten die Bayern-Profis in ihrem gewohnten Teamhotel individuell frühstücken. Erster gemeinsamer Programmpunkt am Finaltag ist das traditionelle leichte Training am späten Vormittag, in der Fußballersprache auch «Anschwitzen» genannt.

Um 19.00 Uhr werden die Bayern im Vereinsbus zum Stadion fahren, vorbei an vielen rot-weiß gekleideten Fans, die ihnen zujubeln und zuwinken werden. «Es war unser großer Traum, das Finale im eigenen Stadion zu erreichen. Aber unser Ziel haben wir noch nicht ganz erreicht - wir wollen den Titel gewinnen», sagte Lahm, der den Pokal als Kapitän von UEFA-Präsident Michael Platini überreicht bekäme.