Hamburg (SID) - Derbysiegerin Kathleen Keller aus Harsefeld hat sich mit Wonder beim Grand Prix Special der Dressurreiter in Hamburg-Klein Flottbek mit dem fünften Platz begnügen müssen. Der Sieg ging an Hubertus Schmidt aus Borchen (1670,5 Punkte) vor Bianca Kasselmann aus Hagen mit Weltclassiker (1597,5) und dem Sandbosteler Hartwig Burfeind mit De Value (1562,5).

Auch in einer weiteren Dressurprüfung der Klasse S mit Pferdewechsel ritt Keller mit insgesamt 3879 Punkten am Sieg vorbei. Vor der 22-Jährigen lagen Christin Schütte aus Hesedorf (3984) und die Tangstedterin Friederike Hahn (3916).