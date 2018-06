Athen (dpa) - Das griechische Parlament ist aufgelöst worden, um den Weg für Neuwahlen zu ebnen. Staatspräsident Karolos Papoulias unterzeichnete ein entsprechendes Dekret, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Nachdem eine Regierungsbildung am Parteienstreit gescheitert war, soll am 17. Juni ein neues Parlament gewählt werden. Für Verwirrung und Entrüstung hatte in Athen ein Telefonat gesorgt, dass Kanzlerin Angela Merkel mit dem griechischen Präsidenten geführt hatte. Die Bundesregierung hat «scharf dementiert», dass Merkel darin ein Referendum zum Euroverbleib Griechenlands vorgeschlagen habe.

