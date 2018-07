Rom (dpa) - Ein heftiges Erdbeben der Stärke 5,9 hat mehrere Menschen in Italien in den Tod gerissen. Auch eine Deutsche und eine über hundertjährige Frau starben nach dem Erdstoß in der Nacht - ihr Schreck war möglicherweise tödlich. Es war in weiten Teilen Norditaliens zu spüren. Mindestens drei Arbeiter kamen in den Trümmern ihrer Fabriken ums Leben, wie Medien nach dem Beben berichteten. Ein weiteres Todesopfer entdeckte man in einer eingestürzten Fabrikhalle. Mehrere Dutzend Menschen wurden verletzt. Am schlimmsten betroffen sind die Provinzen von Modena und Ferrara.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.