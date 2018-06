Tourrettes (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hatte nach dem verlorenen Elfmeter-Drama im Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea Mitleid mit dem FC Bayern München. "Fußball ist manchmal brutal. Natürlich sind wir jetzt erst mal alle enttäuscht und traurig", ließ Löw aus dem Trainingslager der Nationalmannschaft in Tourrettes in Südfrankreich mitteilen. Löw spendete aber auch Trost: "Ich gratuliere dem FC Bayern trotz der Niederlage zu einer klasse Champions-League-Saison. Die Münchner haben uns tolle Spiele beschert, besonders gegen Madrid. Gegen Chelsea waren sie die bessere Mannschaft in 120 Minuten und hatten die besseren Chancen.

Auch Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff war geknickt. "Das ist eine bittere Niederlage. Vom Spielverlauf her hätten die Bayern klar gewinnen müssen. Beim Elfmeterschießen kann immer alles passieren. Wir werden die Jungs wieder aufbauen. Mit uns können sie ja noch einen Titel gewinnen. Trotz der Niederlage haben die Bayern eine starke Saison gespielt", erklärte Bierhoff.