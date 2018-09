London (SID) - Zehntausende Fans haben Champions-League-Sieger FC Chelsea in London einen begeisternden Empfang bereitet. In einem blauen Cabrio-Bus mit der Aufschrift "Champions of Europe 2011/12" präsentierten die Blues-Helden um Matchwinner Didier Drogba den Henkelpokal den jubelnden Fans am Straßenrand.

Der Konvoi startete am Sonntagnachmittag an Chelseas Stadion an der Stamford Bridge und führte durch den Südwesten der britischen Hauptstadt bis nach Fulham. Das Trinken von Alkohol am Straßenrand war den Fans nur in abgegrenzten Bereichen gestattet.

Mit dem 4:3 im Elfmeterschießen gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern in München hatte der FC Chelsea erstmals die Champions League gewonnen.