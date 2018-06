Los Angeles (dpa) - Der seit mehr als zehn Tagen verschwundene Schauspieler Nick Stahl hat sich mit einer E-mail bei Freunden gemeldet. Er ist aus «Terminator 3» bekannt. In der Nachricht schreibt Stahl, auf dem Weg in eine Entzugsklinik zu sein. Seine Frau hatte sich Sorgen gemacht, dass ihr Mann nicht mehr am Leben sein könnte. Sie ist aber skeptisch, dass Stahl tatsächlich in die Reha geht. Das Paar lebt seit Januar getrennt. Der 32-Jährige war Anfang letzter Woche als vermisst gemeldet worden, er hat Drogenprobleme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.