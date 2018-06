Hamburg (dpa) - Beim Eurovision Song Contests in Baku wird Anke Engelke live auf dem Bildschirm zu sehen sein - wenn auch nur kurz. Engelke wird beim Finale bekanntgeben, wer die «twelve points» aus Deutschland bekommt und an welche Länder die anderen Punkte gehen. Sie wird am 26. Mai von der Hamburger Reeperbahn zugeschaltet, wo der NDR zum Public Viewing einlädt. Für die Moderation des ESC-Finales im vergangenen Jahr aus Düsseldorf waren Anke Engelke, Judith Rakers und Stefan Raab mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.