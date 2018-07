Stockholm (dpa) - Für die Zeit nach der Taufe von Prinzessin Estelle hat ihre Oma schon mal vorbildliche Vorsätze. «Ich werde ihr Liebe und viel Fürsorge geben», sagte die Großmutter, Königin Silvia (68), kurz vor der Taufe ihre ersten Enkels der Zeitschrift «A Perfect Guide».

Die Eltern der Kleinen, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, wolle sie dabei tatkräftig unterstützen. Am Dienstag lassen Victoria (34) und Daniel (38) ihr erstes Kind in der Stockholmer Schlosskirche auf den Namen Estelle Silvia Ewa Mary taufen. Und zwar im Windschatten von Feiern zum 60. Thronjubiläum der britischen Königin Elizabeth II. in London.

Die sehr viel bescheidenere Liste der Stockholmer Taufgäste soll erst zum Wochenauftakt veröffentlicht werden. «Die Stockholmer Schlosskirche hat 500 Plätze, und das wird ungefähr auch die Zahl der Gäste sein», sagte eine Hofsprecherin. Das ist weniger als die Hälfte der Hochzeitsgäste im Juni 2010, als Victoria und ihr früherer Fitnesstrainer Daniel Westling vor den Traualtar traten.

Die damals zu Hunderttausenden mitfeiernden Bürger bekommen bei der Taufe überhaupt nichts zu jubeln. Es sei neben der Taufzeremonie (1200 Uhr, live im ZDF) und dem anschließenden Empfang im Schloss mit den royalen Großeltern als Gastgebern nichts vorgesehen, hieß es am Hof. Kein Winken vom Balkon und keine Kutschenfahrt wie nach dem Jawort vor fast zwei Jahren.

Die Hauptperson der Taufe bekommt neben ihrem französischen Rufnamen («Stern») noch die Namen beider Großmütter sowie den der dänischen Prinzessin Mary. Der König verlieh seinem ersten Enkelkind den Titel «Herzogin von Östergötland». Der ist praktisch bedeutungslos, ganz im Gegensatz zu Estelles Platzierung in der schwedischen Thronfolge: Mit ihrer Geburt hat sie Victorias Bruder Prinz Carl Philip (33) vom zweiten Platz verdrängt und wird - wenn nichts dazwischen kommt - ihre Mutter irgendwann auf dem Thron beerben.

Auf die Frage, wie es der knapp drei Monate alten Thronfolgerin kurz vor der Taufe gehe, wollte die Pressestelle des Hofes nicht antworten. «Das ist Privatsache», sagte eine der Sprecherinnen zugeknöpft. Bei ihrem ersten öffentlichen «Auftritt» zum 66. Geburtstag des Großvaters Carl XVI. Gustaf am 30. April hat Estelle jedenfalls einen fidelen Eindruck gemacht.

Offizielle Information des Hofes zur Taufe, in Schwedisch