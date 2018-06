Löw fürchtet keine Bayern-Nachwehen: «Sie werden sich aufraffen»

Tourrettes (dpa) - Joachim Löw fürchtet keine gravierenden Auswirkungen der bitteren Bayern-Niederlage im Champions-League-Finale für seine EM-Mission. «Ich kenne die Spieler. Es wird ein paar Tage dauern. Aber sie werden sich wieder aufraffen», sagte der Bundestrainer am Sonntag im DFB-Trainingscamp in einem Interview für die ARD-Sportschau.

Bayern-Schock als EM-Warnschuss - «Muss auch effizient sein»

Tourrettes (dpa) - Die bittere Niederlage des FC Bayern im Champions-League-Finale soll die EM-Mission der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht gefährden, wird aber von der Sportlichen Leitung als Warnung eingestuft. «Es kann auch ein großer Warnschuss für die Europameisterschaft sein», erklärte Teammanager Oliver Bierhoff am Sonntag im DFB-Trainingscamp in Südfrankreich. Dieses Finale von München und der Erfolg des FC Chelsea hätten gezeigt, «das nicht immer der Favorit oder die beste Mannschaft nach vorne rücken», betonte Bierhoff mit Blick auf das EM-Turnier in Polen und der Ukraine, das am 8. Juni beginnt.

Eishockey-WM 2014 wie geplant in Weißrussland

Helsinki (dpa) - Die umstrittene Eishockey-Weltmeisterschaft 2014 in Weißrussland wird wie geplant in dem osteuropäischen Land stattfinden. Die Präsentation des WM-Konzeptes am Wochenende beim Kongress des Weltverbandes IIHF in Helsinki verlief ohne Diskussionen und damit ohne Abstimmung über die geplante Austragung.

Überraschende Wende: Rettung für EHC München

München (dpa) - Rettung für den EHC München: Das Team aus der bayerischen Landeshauptstadt bleibt überraschend in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Das teilte der Verein am Sonntag mit. Red Bull wird Haupt- und Namenssponsor des neuen EHC Red Bull München. Die Kooperation mit dem Getränkehersteller läuft zunächst für die Saison 2012/13. Damit ist sichergestellt, dass der DEB-Pokalsieger von 2009 in der folgenden Spielzeit der DEL antreten wird.

Hubertus Schmidt gewinnt 54. deutsches Dressur-Derby

Hamburg (dpa) - Hubertus Schmidt hat mit 52 Jahren das deutsche Dressur-Derby gewonnen. Der Mannschafts-Olympiasieger von 2004 setzte sich am Sonntag in Hamburg in der 54. Auflage des Klassikers gegen den Niederländer Aat van Essen und Vorjahressiegerin Kathleen Keller aus Harsefeld durch.

Mercedes-Pilot Paffett mit zweitem Saisonsieg in Brands Hatch

Brands Hatch (dpa) - Der Brite Gary Paffett hat den dritten Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen Masters gewonnen. Der Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag in Brands Hatch in Großbritannien vor dem Kanadier Bruno Spengler im BMW durch. Der Neuwieder Mike Rockenfeller belegte im Audi nach 98 Runden den dritten Platz. Paffett, der auch das Auftaktrennen am Hockenheimring gewonnen hatte, baute seine Führung im Gesamtklassement damit auf 68 Punkte aus.

Bradl mit bestem MotoGP-Ergebnis: Fünfter in Le Mans

Le Mans (dpa) - Stefan Bradl hat im Regen von Le Mans sein bestes Ergebnis in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft eingefahren. Im Rennen der MotoGP beim Grand Prix von Frankreich kam der Zahlinger am Sonntag auf Honda auf einen kaum für möglich gehaltenen fünften Rang. Den Sieg sicherte sich der Spanier Jorge Lorenzo auf Yamaha, der damit auch wieder die Führung im Gesamtklassement übernahm.

Gebrselassie gewinnt 10-Kilometer-Duell mit Makau

Manchester (dpa) - Äthiopiens Langstrecken-Legende Haile Gebrselassie hat den Great Manchester Run in der Jahresweltbestzeit von 27:39 Minuten überlegen gewonnen. Der frühere Marathon- Weltrekordler ließ am Sonntag auch seinen Nachfolger Patrick Makau (Kenia) klar hinter sich. Das Duell war mit besonderer Spannung erwartet worden; der aktuelle Marathon-Weltrekordler Makau wurde auf den Straßen Manchesters in 28:21 Minuten schließlich nur Fünfter.

Olympiasiegerin Sabine Spitz auf Platz zehn

La Bresse/Frankreich (dpa) - Olympiasiegerin Sabine Spitz aus Murg-Niederhof hat beim vierten Mountainbike-Weltcup-Rennen in La Bresse Rang zehn belegt. Die 40-Jährige kam mit 5:14 Minuten Rückstand auf die Siegerin Gunn-Rita Dahle-Flesja (Norwegen) ins Ziel.

Kohlschreiber bringt DTB-Team gegen Russland in Führung

Düsseldorf (dpa) - Spitzenspieler Philipp Kohlschreiber hat die deutschen Tennis-Herren beim 35. World Team Cup gegen Russland mit 1:0 in Führung gebracht. Der 28 Jahre alte Augsburger gewann sein Auftaktmatch in der blauen Gruppe am Sonntag in Düsseldorf gegen Alex Bogomolow deutlich mit 6:0, 6:2. In weniger als einer Stunde ließ der Weltranglisten-24. dem russischen Topspieler keine Chance. Die deutsche Nummer zwei, Florian Mayer, kann am Montag den Erfolg für den Titelverteidiger bei der bis Samstag andauernden Mannschafts- Weltmeisterschaft nach den Einzeln unter Dach und Fach bringen.

Oklahoma und San Antonio mit dritten Playoff-Siegen in NBA

Berlin (dpa) - Die Basketballer der Oklahoma City Thunder und der San Antonio Spurs stehen dicht vor dem Einzug ins Finale der Western Conference in der NBA. Oklahoma feierte am Samstag (Ortszeit) einen 103:100-Zittersieg bei den Los Angeles Lakers und führt in der Best-of-Seven-Serie der nordamerikanischen Profiliga nun mit 3:1. Auch den Spurs fehlt in der Playoff-Serie gegen die Los Angeles Clippers nur noch ein Sieg zum Weiterkommen. Die Texaner gewannen am Samstag 96:86 und entschieden damit auch das dritte Spiel des Conference-Halbfinals für sich.