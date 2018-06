Leipzig (SID) - Laura Jung (St. Wendel) hat ihren deutschen Meistertitel in der Rhythmischen Sportgymnastik in Leipzig mit einer souveränen Leistung erfolgreich verteidigt. Am Ende hatte sie einen gewaltigen Vorsprung von 15 Punkten vor der zweitplatzierten Wattenscheiderin Rana Tomak (110,279:94,656). Dritte wurde Lea Godejohann (Schwerin/93,414). Am Sonntag bestätigte die 16-jährige Laura Jung, die am Bundesstützpunkt in Schmiden trainiert, ihre herausragende Leistung mit vier weiteren Goldmedaillen in den Geträtefinals.

Das von vielen Zuschauern mit Spannung erwartete Duell zwischen Jung und ihrer Nationalmannschaftskollegin Jana Berezko-Marggrander (Schmiden) fiel aus. Olympiastarterin Berezko-Marggrander erlebte den Wettbewerb wegen einer Verletzung nur von der Tribüne aus.