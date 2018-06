Eindhoven (SID) - Synchron-Europameister Sascha Klein hat seinen Start im abschließenden Turm-Wettbewerb bei den Europameisterschaften der Wasserspringer in Eindhoven kurzfristig abgesagt. Der 26-Jährige aus Riesa klagt über Schmerzen im rechten Ellbogen und will mit Blick auf die nationale Olympia-Ausscheidung im Rahmen der deutschen Meisterschaften Ende der Woche (24. bis 26. Mai) kein Risiko eingehen. "Ein letzter Belastungstest am Morgen fiel negativ aus. Die Gefahr ist zu groß, dass es zu einer Reizung im Ellbogen kommt", sagte Walter Alt, Fachspartenchef des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV).

Die Schmerzen waren vor einigen Tagen in Eindhoven aufgetreten. Am Samstag hatte Klein gemeinsam mit Patrick Hausding (Berlin) noch zum fünften Mal in Folge Synchron-Gold gewonnen. Im Einzel hätte er am Sonntag die Chance auf den Titelhattrick gehabt.

Nach Kleins Verzicht findet der abschließende EM-Wettbewerb ohne deutsche Beteiligung statt. Der als zweiter DSV-Starter vorgesehene Martin Wolfram (Dresden) hatte wegen einer Verletzung am Handgelenk bereits Anfang der Woche abgesagt. Hausding verzichtete wegen Schulterproblemen ebenfalls.