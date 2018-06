Athen (dpa) - Knapp vier Wochen vor den Neuwahlen in Griechenland zeichnet sich ein dramatisches Rennen zwischen der radikalen Linken und den am Sparkurs festhaltenden Konservativen ab. Keine Partei hat die Chance auf eine Alleinregierung. Die Sozialisten der Pasok könnten als dritte Kraft aber den Konservativen zur Mehrheit im Parlament verhelfen. Das prognostizieren Umfragen, deren Ergebnisse in der griechischen Presse veröffentlicht wurden. Die Neuwahl am 17. Juni ist nötig, weil die Zersplitterung der Parteienlandschaft nach der letzten Wahl keine regierungsfähige Mehrheit möglich gemacht hat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.