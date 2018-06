Belgrad (dpa) - Die Präsidentenwahlen in Serbien sind am Sonntag nur schleppend angelaufen. Bis um 10.00 Uhr hätten 8,4 Prozent der 6,8 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte die staatliche Wahlkommission in Belgrad mit.

Das waren knapp drei Prozent weniger als im ersten Durchgang vor zwei Wochen. Zur Wahl stehen der langjährige Amtsinhaber Boris Tadic (54) und der Oppositionsführer Tomislav Nikolic (60).

Die Stichwahl war notwendig geworden, weil in der ersten Runde von den zahlreichen Kandidaten niemand die absolute Mehrheit erreicht hatte. Alle Umfragen sagen einen klaren Sieg von Tadic voraus. Allerdings nützt eine niedrige Wahlbeteiligung nach Darstellung der Wahlforscher mehr seinem Herausforderer.

