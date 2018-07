New York (dpa) - Die Hoffnungen auf ein Konjunkturprogramm in China sowie Aussagen auf dem G8-Gipfel zu Griechenland haben dem US-Aktienmarkt deutlich Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones schloss mit plus 1,09 Prozent bei 12 504 Punkten. Der Euro erholte sich im späten New Yorker Handel etwas und übersprang wieder die Marke von 1,28 US-Dollar. Zum Aktienhandelsschluss stand er bei 1,2814 Dollar.

