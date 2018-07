Frankfurt (dpa) - Nach den herben Verlusten der Vorwoche haben die deutschen Aktienmärkte einen Erholungsversuch gestartet. Der Leitindex Dax drehte nach einem zögerlichen Auftakt schnell ins Plus und gewann zuletzt 0,57 Prozent auf 6.307,21 Punkte hinzu.

Am Freitag hatte das Kursbarometer erstmals seit Mitte Januar wieder unter 6.300 Punkten geschlossen und im Laufe der Vorwoche knapp fünf Prozent an Wert verloren. Die übrigen Indizes schlugen sich zum Wochenauftakt noch etwas besser: Der MDax stieg am Montag um 1,01 Prozent auf 10.145,24 Punkte, und der TecDax legte 0,99 Prozent auf 749,84 Punkte zu.

"Die Aktienmärkte haben die Abwärtstendenz aus der Vorwoche erst einmal unterbrochen", sagte Aktienhändlerin Anita Paluch von Gekko Global Markets. Leicht positiv hätten sich dabei Äußerungen des chinesischen Premierministers Wen Jiabao ausgewirkt. Dieser hatte mit Äußerungen zum Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt Spekulationen über mögliche Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur geschürt.

Zudem hätten Umfragen zu den Neuwahlen in Griechenland für etwas mehr Optimismus gesorgt. In der griechischen Presse hieß es, die Sozialisten könnten den Konservativen möglicherweise zur Mehrheit im Parlament verhelfen. Dennoch ändere sich an dem Gesamtbild nichts, dass das Risiko eines Abschieds Griechenlands aus der Eurozone weiter ansteige. "Das G8-Treffen vom Wochenende hat nichts zum Vorschein gebracht, was die Probleme in der Eurozone lösen könnte", so die Börsianerin.

Angesichts einer sehr dünnen Nachrichtenlage waren es vor allem Analystenkommentare, die im Dax die Kurse bewegten. Titel des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA gehörten nach einer Kaufempfehlung durch die UBS mit plus 2,64 Prozent auf 75,89 Euro zur Spitzengruppe im Dax. Im Zuge einer erfolgreichen Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen könnten längerfristig die Gewinnschätzungen je Aktie am Markt steigen, so Analyst Andrew Whitney. Aktien des Stahlkonzerns ThyssenKrupp zogen um 2,35 Prozent an, nachdem sowohl die WestLB als auch die UBS die Papiere hochgestuft hatten.

Die Aktien der Commerzbank gehörten mit plus 2,37 Prozent auf 1,431 Euro ebenfalls zu den Dax-Gewinnern. Sie profitierten laut Händlern von der marktbreiten Erholungsbewegung. Dagegen waren die Vorzugsaktien von Henkel mit minus 1,56 Prozent auf 53,50 Euro ans Dax-Ende gerutscht.