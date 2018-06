Chicago (dpa) - In der neuen europäischen Debatte um Eurobonds hat der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy Bedenken angemeldet. «Der wichtigste Motor für Wachstum in der EU ist die Finanzstabilität», sagte der konservative Politiker in Chicago am Rande des Nato-Gipfels. Sein Land steht unter starkem Druck der Finanzmärkte. Auf Wunsch Frankreichs und Italiens soll beim EU-Sondergipfel am Mittwoch in Brüssel auch über Eurobonds debattiert werden. Deutschland lehnt sie ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.