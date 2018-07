Köln (SID) - Fußball-Drittligist SV Babelsberg 03 kommt das Zündeln seiner Fans teuer zu stehen. Der Klub aus Potsdam wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zur Zahlung von 6500 Euro verurteilt, weil Fans in den Ligaspielen beim VfL Osnabrück am 10. April (0:1) sowie gegen Arminia Bielefeld am 28. April (1:0) Brennfackeln und weitere Pyrotechnik entzündet hatten. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt.