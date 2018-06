London (dpa) - «Thank you for the music» - nach dem Tod von Bee-Gees-Sänger Robin Gibb haben Musiker und Musik-Manager die Leistung Gibbs als Sänger und Songschreiber hervorgehoben. Sie sprachen der Familie ihr Beileid aus. Er sei sehr traurig zu hören, dass ein weiterer großer Sänger zu jung gestorben ist, schrieb der kanadische Rockstar Bryan Adams. Auch die 80-er-Jahre-Band Duran Duran sprach via Internet ihr Beileid aus. Seine Plattenfirma Sony Music sagte einfach: «Danke für die Musik.» Vor eineinhalb Jahren war bei Robin Gibb Krebs diagnostiziert worden.

