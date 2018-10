Debrecen (SID) - Ex-Europameister Helge Meeuw hat bei den Schwimm-Europameisterschaften im ungarischen Debrecen im Vorlauf über 100 m Rücken die Olympia-Norm deutlich verfehlt. Der Magdeburger schlug als Vorlaufsechster in 54,78 Sekunden an - fast eine Sekunde über der geforderten Zeit. "Ich wollte es eigentlich schon heute morgen schaffen, aber dafür ging es zu schwer", sagte der 27-Jährige. Für den Vizeweltmeister von 2009 ist die EM die letzte Chance zur Olympia-Qualifikation. Felix Wolf (Potsdam) erreichte als 13. in 55,13 ebenfalls das Halbfinale, Christian Diener (Cottbus) schied in 55,59 als 17. aus.