Oklahoma City (SID) - Auch Superstar Kobe Bryant in Galaform hat das Aus der Los Angeles Lakers im Play-off-Halbfinale der Western Conference in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nicht verhindern können. Die Kalifornier, Meister von 2010, unterlagen am Montag im fünften Spiel trotz 42 Punkten ihres Shooting Guards den Oklahoma City Thunder mit 90:106 und mussten sich damit in der Best-of-seven-Serie mit 1:4 geschlagen geben.

Maßgeblichen Anteil am Erfolg Oklahomas hatten die beiden Stars des Teams. Kevin Durant und Russell Westbrook erzielten zusammen 53 Punkte und ebneten ihrer Mannschaft damit erneut den Weg zum Sieg. "Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es fühlt sich gut an, weitergekommen zu sein. Aber wir müssen uns weiter ranhalten", sagte Durant.

Im Conference-Finale des Westens trifft Oklahoma nun auf die San Antonio Spurs, die sich mit einem Sweep gegen die Los Angeles Clippers durchgesetzt hatten. In der ersten Runde hatte Oklahoma Meister Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki mit 4:0 ausgeschaltet.

Im Osten fuhren derweil die Boston Celtics einen wichtigen Erfolg ein. Durch das 101:85 gegen die Philadelphia 76ers erhöhte der Rekordchampion in der Best-of-seven-Serie auf 3:2. Das sechste Spiel findet am Mittwoch in Philadelphia statt.