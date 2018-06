Prag (SID) - Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft kann bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli) wohl auf ihren derzeit verletzten Mannschaftskapitän Tomas Rosicky vom FC Arsenal zählen. Wie Teamarzt Petr Krejci am Dienstag mitteilte, leide der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi an einer Muskelzerrung. "Er wird behandelt, aber er wird fit sein für die EM", sagte Krejci.

Der 31 Jahre alte Rosicky traf am Dienstag im Trainingslager der tschechischen Nationalmannschaft in Österreich ein und muss zunächst einige Tage kürzertreten. Nationaltrainer Michal Bilek hatte vorsorglich als Alternative für Rosicky Vladimir Darida von Viktoria Pilsen berufen. "Wenn Tomas Ende der Woche nicht 100 Prozent fit ist, wird Darida auf Kosten eines bereits nominierten Spielers zur Euro fahren", hatte Bilek am Sonntag gesagt.

Den endgültigen EM-Kader will Bilek am 29. Mai in Prag benennen. Drei Tage vorher absolviert der Vize-Europameister von 1996 im österreichischen Hartberg ein Länderspiel gegen Israel, am 1. Juni folgt in Prag ein Test gegen Ungarn. Bei der Euro trifft Tschechien in der Gruppe A auf Russland, Ex-Europameister Griechenland und Co-Gastgeber Polen.