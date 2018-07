Berlin (dpa) - Die Bundesregierung sieht keinen Anlass, beim EU-Sondergipfel über Eurobonds zu diskutieren. Solche gemeinsame Staatsanleihen seien aus vielen Gründen nicht der richtige Weg im Kampf gegen die Euro-Schuldenkrise, hieß es in Regierungskreisen. Kanzlerin Angela Merkel werde morgen in Brüssel ihre Überlegungen zur Eindämmung der Schuldenkrise und für mehr Wachstum in Europa darlegen. Deutschland sei in der Debatte über Eurobonds keineswegs isoliert. Der neue französische Staatspräsident François Hollande hatte das Thema Eurobonds wieder auf die Agenda gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.