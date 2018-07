Bangui (SID) - Nach acht Monaten ohne Bezahlung hat der Franzose Jules Accorsi kurz vor Beginn der WM-Qualifikation seinen Job als Fußball-Trainer der Zentralafrikanischen Republik hingeschmissen. "Mein letztes Gehalt habe ich im September bekommen", sagte Accorsi in einem Radio-Interview: "Nachdem ich mit hochrangigen Regierungsmitgliedern gesprochen hatte, hatte ich gehofft, dass das Problem aus der Welt geschafft würde, wenn sie zumindest einen Teil zahlen. Aber sie haben nicht reagiert."

Der Rücktritt des 64-Jährigen, unter dessen Führung sich das Team in der FIFA-Weltrangliste um mehr als 100 Plätze verbessert hatte, erwischt das Land zum ungünstigsten Zeitpunkt. Zum Auftakt der Qualifikation für die WM 2014 in Brasilien trifft die Zentralafrikanische Republik am 2. Juni zu Hause auf Botswana, am folgenden Wochenende geht es nach Äthiopien. Dritter Gruppengegner ist Südafrika. Ende Juni stehen zudem noch zwei Spiele gegen Ägypten im Rahmen der Qualifikation für den Afrika Cup 2013 auf dem Programm.