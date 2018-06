Berlin (dpa) - Ein Sprecher von Didier Drogba hat einen Magazinbericht dementiert, wonach der 34 Jahre alte Fußball-Profi den Abschied vom FC Chelsea verkündet hat.

Er widersprach dem Inhalt des Berichts des anerkannten und als seriös geltenden Fachmagazins «France Football» und bezeichnete laut «Telegraph» die Aussagen als «nicht echt».

Das Magazin, das zusammen mit dem Fußball-Weltverband FIFA den Weltfußballer des Jahres kürt, berichtete in seiner Dienstag-Ausgabe, dass Drogba den frischgekürten Gewinner der Champions League verlassen werde. Er habe die Entscheidung seinen Mitspielern am Sonntag mitgeteilt. «Wir werden nächste Saison nicht mehr zusammen sein», sagte Drogba laut «France Football» nach der Rückkehr vom triumphalen Gewinn der Champions League in München durch den 4:3-Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern seinen Mitspielern.

Drogba hatte mit dem Ausgleichstreffer zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit und dem verwandelten entscheiden Elfmeter maßgeblichen Anteil am größten Erfolg in der Chelsea-Geschichte.