Memmingen (dpa) - Ein 14-Jähriger hat an seiner Schule im bayerischen Memmingen geschossen und sich anschließend auf einem Sportplatz verschanzt, bevor ihn die Polizei fasste. Verletzt wurde niemand.

Ein Großaufgebot von Polizisten mit Hunden und Hubschraubern hatte den Jugendlichen am späten Nachmittag auf dem Sportplatz entdeckt. Er gab trotz der ausweglosen Lage am Abend zunächst nicht auf. Eine Verhandlungsgruppe der Polizei stand mit dem noch immer bewaffneten Schüler im Gesprächskontakt, berichtete ein Polizeisprecher. Dennoch feuerte der Jugendliche immer wieder Schüsse ab.

Ziel der Verhandlungen war es, den Schüler zu beruhigen und zum Aufgeben zu überreden, sagte der Sprecher. Informationen, dass auch der Vater des Jungen bei der Verhandlungsgruppe sei, bestätigte der Sprecher nicht. Seitens der Polizei sei nicht geschossen worden, stellte er klar.

Drei Schüler hätten den 14-Jährigen mittags am Eingang des Gebäudes mit Waffen in der Hand gesehen und den Schuss gehört. Danach flüchteten die etwa 280 Schüler sofort mit den Lehrern in die Klassenzimmer und verschanzten sich darin. Mit mehrmaligen Lautsprecherdurchsagen wurden sie aufgefordert, die Räume nicht zu verlassen. Laut ersten Aussagen von Mitschülern hatte es zwischen dem Jugendlichen und Mitschülern vor dem Schuss einen Streit gegeben.

Ein Lehrer alarmierte gegen 12.30 Uhr die Polizei. Hubschrauber überflogen das Gelände. Die Schule wurde von Spezialeinheiten durchsucht. Der mutmaßliche Täter sei Schüler einer 8. Klasse. Laut Bayerischem Rundfunk könnten die Waffen seinem Vater gehören, eine Bestätigung dafür gab es nicht. «Wir ermitteln jetzt im Umfeld des Jungen, bei Freunden und der Familie», sagte ein Polizeisprecher.

Die betroffene Lindenschule ist eine Grund- und Hauptschule. Nach dem Einsatz wurden die Schüler um kurz nach 15.00 Uhr aus der Schule und mit Bussen an einen Sammelplatz gebracht, wo viele von ihren Eltern abgeholt wurden. Die Kinder und Jugendlichen wurden psychologisch betreut.

Mitteilung