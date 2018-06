Memmingen (dpa) - Nach dem Schuss an einer Memminger Schule haben Polizisten den Tatverdächtigen auf einem Sportgelände im Stadtteil Steinheim gestellt, aber zunächst noch nicht gefasst.

Wie Augenzeugen berichteten, waren zahlreiche Beamte im Einsatz, Polizisten verschanzten sich hinter einem Holzstapel. Es waren Schüsse zu hören. Augenzeugen berichteten auch von einem Jungen, der sich eine Waffe an den Kopf halte. Der Jugendliche liefere sich einen Schusswechsel mit den Beamten, berichtete die «Augsburger Allgemeine». Die Polizei bestätigte zunächst nur den Einsatz eines Spezialkommandos, ohne Details zu nennen.

Der 15-jährigen Schüler soll der am Dienstagmittag am Eingang der Schule mit scharfen Waffen hantiert und einen Schuss abgegeben haben. Etwa 280 Schüler und Lehrer verbarrikadierten sich danach in den Klassenräumen. Laut ersten Aussagen von Mitschülern hatte es zwischen dem Jugendlichen und Mitschülern vor dem Schuss einen Streit gegeben.

Mitteilung

Nachtrag