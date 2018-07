Memmingen (dpa) - Nach dem Schuss an einer Memminger Schule hat die Polizei den 14-jährigen Tatverdächtigen am Abend gefasst. Niemand wurde verletzt. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Beamten den Jugendlichen auf einem Sportplatz in Memmingen fest. Er wurde im Anschluss psychologisch bereut, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte der Jugendliche mehrfach um sich geschossen und sich selbst eine Waffe an den Kopf gehalten. Der 14-jährige Schüler soll am Mittag an einer Schule einen Schuss abgegeben haben. Etwa 280 Schüler und Lehrer verbarrikadierten sich danach in den Klassenräumen.

