Chicago (dpa) - Eine wichtige Etappe bei der Raketenabwehr, ein Plan für Afghanistan und mehr Kooperation bei der Rüstung - das sind die wichtigsten Ergebnisse des Nato-Gipfels von Chicago. Mit Tausenden Ausbildern und milliardenschweren Hilfen flankiert die Nato nach Ende des Kampfeinsatzes Ende 2014 den demokratischen Wiederaufbau in Afghanistan. Für Ärger in der Afghanistan-Debatte sorgte das Ausscheren Frankreichs aus der Bündnissolidarität: Präsident François Hollande will die Kampftruppen schon Ende 2012 nach Hause holen.

