Saarbrücken (dpa) - Die Saar-Linke hat sich überrascht vom Verzicht Oskar Lafontaines auf die Kandidatur für die Bundesspitze gezeigt. «Wir haben uns einstimmig hinter ihn gestellt und das wird auch so bleiben», sagte Landessprecher Martin Sommer am Dienstag in Saarbrücken.

Lafontaine habe nie infrage gestellt, dass er Landtagsfraktionschef im Saarland bleiben wolle, falls er nicht nach Berlin zurückkehre. Die Landesverbände der Linken im Saarland und in Rheinland-Pfalz hatten sich am Freitag demonstrativ hinter Lafontaine gestellt. Der war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.