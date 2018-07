Tokio (dpa) - In Tokio ist der höchste Fernsehturm der Welt eröffnet worden: der 634 Meter hohe Tokyo Skytree. Die Organisatoren erwarten trotz Regenwetters allein am ersten Tag 200 000 Besucher. Wegen des erwarteten Ansturms werden nur jene hineingelassen, die vorab reserviert haben. Im ersten Jahr der Eröffnung des riesigen Gebäudekomplexes mit zahlreichen Restaurants, Geschäften und Büros rechnen die Betreiber mit 32 Millionen Besuchern. Die Hauptattraktion sind zwei Aussichtsplattformen in 350 und 400 Metern Höhe.

