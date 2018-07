Cham (dpa) - Ein Kleinkind ist bei einem tragischen Unglücksfall vom Auto der eigenen Mutter überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Die Mutter hatte den Wagen im oberpfälzischen Cham an einer abschüssigen Straße abgestellt. Sie wollte die Zweijährige, die sich bekleckert hatte, säubern. Plötzlich löste sich nach Angaben der 20-Jährigen die Handbremse, der Wagen rollte los. Das Mädchen fiel aus dem Auto und wurde überrollt. Wie die Polizei heute mitteilte, war das Kind mit schweren Kopfverletzungen schon am Sonntag in eine Klinik geflogen worden. Dort erklärten es die Ärzte für hirntot.

