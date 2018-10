Offenbach (dpa) - Am Mittwoch ist es im Süden und Westen zunächst aufgelockert und trocken. Am Nachmittag bilden sich dann dort bei wechselnder Bewölkung Schauer und Gewitter. Sonst ist es vielfach heiter und meist trocken.

Die Tageshöchsttemperatur erreicht Werte um 20 Grad am Alpenrand und bis 30 Grad an der Oder. Sonst werden Temperaturen um 25 Grad erreicht. Der Wind ist überwiegend schwach bis mäßig, an der Küste auch frisch und kommt aus Nord bis Nordost.

In der Nacht zum Donnerstag lösen sich Schauer und Gewitter auf: Es kühlt ab auf 17 bis 9 Grad.