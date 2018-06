Hamburg (SID) - Mit einem Auftritt beim Grand-Prix-Wettbewerb Skate Canada vom 26. bis 28. Oktober in Windsor/Ontario starten die Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko und Robin Szolkowy in den vorolympischen Winter. Der zweite Start in der Grand-Prix-Serie ist vom 16. bis 18. November in Paris vorgesehen. Erster Wettkampf in Deutschland dürften für die beiden Chemnitzer die nationalen Titelkämpfe Ende Dezember sein.