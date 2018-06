Paris (dpa) - Der französische Präsident François Hollande hat seine Forderung nach Eurobonds unmittelbar vor dem informellen EU-Sondergipfel in Brüssel bekräftigt. Es gehe darum, dass alle Länder der Euro-Zone zu günstigsten Konditionen Zugang zu Kapital erhielten. Das sagte Hollande nach einer Unterredung mit dem spanischen Regierungschef Mariano Rajoy in Paris. Die Bundesregierung lehnt gemeinsame Anleihen von Euro-Ländern zur Finanzierung von Staatshaushalten in der derzeitigen Situation strikt ab.

