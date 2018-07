Paris (dpa) - Der französische Außenminister Laurent Fabius sieht in der Diskussion über sogenannte Eurobonds keine unüberbrückbaren Meinungsunterschiede zwischen den Regierungen in Paris und Berlin. Man sei sich nicht in allen Punkten einig, aber schon beim EU-Sondergipfel sollte es möglich sein, Differenzen abzubauen, sagte der Vertraute des neuen französischen Präsidenten François Hollande dem Nachrichtensender BFMTV. Er hoffe auf eine Annäherung der Sichtweisen. Fabius äußerte sich kurz vor dem ersten EU-Gipfel mit Hollande in Brüssel.

