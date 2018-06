Aachen (SID) - Der frühere Fußball-Bundesligaprofi Albert Streit hat seinen auslaufenden Vertrag beim Zweitliga-Absteiger Alemannia Aachen um zwei Jahre verlängert. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. "Ich habe mir das sehr gut überlegt und bin zu der Überzeugung gekommen, dass ich den Weg hier weitergehen sollte", sagte der 32-Jährige: "Ich bin dankbar, dass mir die Alemannia überhaupt noch einmal die Möglichkeit gegeben hat, auf hohem Niveau Fußball zu spielen."

Streit war erst im Januar an den Tivoli gewechselt, nachdem er ein halbes Jahr ohne Verein gewesen war. In der Rückrunde lief er zwölfmal für die Alemannia auf und erzielte zwei Tore.

Zudem haben die Aachener für die kommende Saison in der 3. Liga Torhüter Michael Melka und Offensivspieler Oguzhan Kefkir verpflichtet. Melka (33) kommt vom Drittliga-Absteiger Rot-Weiß Oberhausen, Kefkir (20) wechselt vom Zweitligisten VfL Bochum zur Alemannia. Beide Profis erhalten einen Zweijahresvertrag.

"Wir wollten in jedem Fall einen erfahrenen Keeper im Kader haben, an dem sich die jungen Torhüter orientieren können", sagte Trainer Ralf Aussem über Melka. Kefkir habe "seine Entwicklung noch vor sich" und wolle in Aachen den nächsten Schritt machen, sagte Sportdirektor Uwe Scherr.

Melka lief für Borussia Mönchengladbach bereits in der Bundesliga auf. In der vergangenen Drittligasaison stand er 30-mal für Oberhausen im Tor. Linksfuß Kefkir bestritt für Bochum in der abgelaufenen Spielzeit sieben Spiele in der 2. Liga und 14 (2 Tore) in der Regionalliga.