Madrid (SID) - José Mourinho sieht Spaniens Rekordmeister Real Madrid vor einer goldenen Zukunft. "Diese Mannschaft ist noch jung. Ihre besten Jahre kommen erst noch", sagte der Trainer der Königlichen nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2016. Bei aller Bescheidenheit sieht sich "The Special One" als "idealen Trainer" für die Königlichen.

Nun stehe er mit seiner Mannschaft um die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira vor einer "perfekten Herausforderung", betonte Mourinho auf der Internetseite des Klubs: "In schwierigen Zeiten musst du immer noch mehr leisten. Ich brauche diese Herausforderungen, um mich zu Höchstleistungen zu treiben."

Der 49 Jahre alte Portugiese hatte Real in der abgelaufenen Saison erstmals seit 2008 wieder zur spanischen Meisterschaft geführt. Damit ist Mourinho der erste Coach, der in Spanien, Italien (2009 und 2010 mit Inter Mailand) und England (2005 und 2006 mit dem FC Chelsea) siegte. Er hat seit 2003 19 Titel gewonnen, darunter den UEFA-Pokal (2003 mit dem FC Porto) und zwei Mal die Champions League (2004 mit Porto und 2010 mit Inter).

Jetzt will Mourinho "die Madridistas glücklich machen", wie er sagte. Damit ist wohl vor allem der zehnte Triumph in der Champions League gemeint, auf den Real seit 2002 wartet. In der vergangenen Saison war Madrid im Halbfinale an Bayern München gescheitert. Mourinho bekannte, dass seine bislang zwei Jahre bei den Königlichen "anspruchsvoller" als alles waren, was er vorher getan hatte. Er sei durch all die Widrigkeiten gezwungen worden, sein "absolut Bestes zu geben".

Mourinho ist derweil "hochgradig überzeugt davon, dass die Mannschaft im Allgemeinen glücklich" über sein Bekenntnis zum Klub sei. Das bestätigte Karim Benzema mit seinem Kommentar zur Vertragsverlängerung. "Er ist der beste Trainer der Welt. Er hat uns Dinge beigebracht, die wir vorher nicht konnten. Durch ihn kommen wir voran", sagte der französische Stürmerstar.