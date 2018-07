Gifhorn (SID) - Die U16-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben im zweiten Testspiel gegen Dänemark einen Kantersieg gefeiert. Einen Tag nach dem 1:3 in Celle gewann das Team von DFB-Trainer Steffen Freund in Gifhorn mit einer komplett neuen Formation 5:0 (2:0).

Der nächste Test steht bereits am kommenden Mittwoch an. Bei der Länderspielreise nach Frankreich spielt die U16 in Libourne gegen die Equipe Tricolore.