Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Torwart Sebastian Mielitz vorzeitig um ein Jahr bis 2014 verlängert. "Es gibt jetzt hier bei meinem Verein die Chance, die Nummer eins zu werden. Dafür habe ich viele Jahre gekämpft", sagte der 22-Jährige, "ich weiß, was ich kann, und bin selbstbewusst genug, um dieses Ziel erreichen zu können."

Einen Tag nach der Verpflichtung von Raphael Wolf hatten die Bremer am Mittwochvormittag bereits einen weiteren Torhüter an die Weser gelotst. Richard Strebinger, österreichischer U19-Nationalspieler, kommt von Hertha BSC zu den Grün-Weißen. Er unterschrieb ebenfalls einen Vertrag bis 2014 und soll über die Amateure an die Bundesligamannschaft herangeführt werden. Der langjährige Stammtorhüter Tim Wiese hatte seinen Vertrag in Bremen nicht mehr verlängert und war zum Liga-Konkurrenten 1899 Hoffenheim gewechselt.