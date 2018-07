Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Johnny Depp kann sich mit einer weiteren Auszeichnung schmücken: Er sei nun Mitglied eines Comanche-Indianerstammes im US-Staat New Mexico, berichten US-Medien. Laut «Hollywood Reporter» wurde der Schauspieler bei einer Zeremonie im Haus der Comanche-Indianerin LaDonna Harris in den Stamm aufgenommen. Er sei ein sehr umsichtiger Mensch mit Wertvorstellungen, die denen der indigenen Völker entsprächen, sagte sie. Grund für die Ehrung ist Depps Darstellung des Comanche-Indianers Tonto in dem Streifen «The Lone Ranger».

