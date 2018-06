Berlin (dpa) - Nach seinem Rückzug aus dem Machtkampf bei der Linken hat sich Oskar Lafontaine für einen Generationswechsel an der Parteispitze ausgesprochen. Der Frage, ob seine Lebensgefährtin Sahra Wagenknecht Linke-Chefin werden könnte, wich der 68-jährige Saarländer am Abend in der ARD-Sendung «Anne Will» allerdings aus. Lafontaine hatte am Dienstag seinen Verzicht auf eine Kandidatur erklärt, nachdem er sich mit seinem Rivalen Dietmar Bartsch nicht auf eine einvernehmliche Lösung einigen konnte. Der jetzige Parteichef Klaus Ernst schlug daraufhin Wagenknecht für den Vorsitz vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.