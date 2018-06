Düsseldorf (dpa) - Armin Laschet, bisher Vize der NRW-CDU, soll Medienberichten zufolge neuer Chef der Landespartei werden. Karl-Josef Laumann soll demnach Fraktionsvorsitzender im Düsseldorfer Landtag bleiben. Offiziell gab es von der Partei dazu am Abend zunächst keinen Kommentar. Die Kandidatenfrage soll an diesem Donnerstag bei einer Landesvorstandssitzung der CDU festgezurrt werden. Der künftige CDU-Landesvorsitzende soll voraussichtlich auf einem Parteitag am 30. Juni bestimmt werden.

